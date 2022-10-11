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2 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Niva с кондиционером

Газета.Ru

С конвейера «АвтоВАЗа» начали сходить классические внедорожники Lada Niva, укомплектованные системой кондиционирования, обогревом передних сидений и легкосплавными колесными дисками вместо штампованных, утверждают инсайдеры сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте», опубликовавшие снимок с завода. Когда такие автомобили появятся в продаже, не сообщается.

«АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Niva с кондиционером
Фото: LADALADA

В июле «АвтоВАЗ» перезапустил производство Lada Niva Legend, в упрощенной версии у автомобилей отсутствовали система ABS, блок «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушки безопасности. В комплектацию вошли гидроусилитель руля, стальная защита картера двигателя, 16-дюймовые колеса на штампованных дисках, электростеклоподъемники, дневные ходовые огни и бортовой компьютер.

В августе на предприятии рассказали, что в Niva Legend 2022 модельного года появился блок системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сейчас трехдверные внедорожники Niva Legend стоят от 808,9 тыс. рублей.

Ранее в октябре сообщалось, что «АвтоВАЗ» решил проблему дефицита топливной аппаратуры для моделей Lada Niva.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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