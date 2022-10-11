«АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Niva с кондиционером

С конвейера «АвтоВАЗа» начали сходить классические внедорожники Lada Niva, укомплектованные системой кондиционирования, обогревом передних сидений и легкосплавными колесными дисками вместо штампованных, утверждают инсайдеры сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте», опубликовавшие снимок с завода. Когда такие автомобили появятся в продаже, не сообщается.

Фото: LADA LADA

В июле «АвтоВАЗ» перезапустил производство Lada Niva Legend, в упрощенной версии у автомобилей отсутствовали система ABS, блок «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушки безопасности. В комплектацию вошли гидроусилитель руля, стальная защита картера двигателя, 16-дюймовые колеса на штампованных дисках, электростеклоподъемники, дневные ходовые огни и бортовой компьютер.

В августе на предприятии рассказали, что в Niva Legend 2022 модельного года появился блок системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сейчас трехдверные внедорожники Niva Legend стоят от 808,9 тыс. рублей.