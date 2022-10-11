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1 час назад

Новости автомира: Nissan подсчитал убытки после ухода из РФ

Лера Букина

Японский автоконцерн Nissan сообщил, что столкнулся с единовременными убытками в размере около 100 миллиардов иен (686 млн долларов) после того, как принял решение покинуть российский рынок. Это следует из заявления компании.

Nissan подсчитал убытки после ухода из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несмотря на перемены, произошедшие в автоконцерне, показатели деятельности будут сохранены на уровне своих годовых ожиданий, уточняется в пресс-релизе.

Российские активы автоконцерна Nissan перейдут в госсобственность

Исполнительный директор Nissan Макото Учида поблагодарил российских коллег за вклад, «который они вносили в бизнес на протяжении многих лет». Он указал на отсутствие возможности продолжать работу на рынке России. При этом, по словам исполнительного директора, компания нашла «оптимальное решение для поддержки своего персонала».

Сегодня Минпромторг анонсировал переход всех российских активов автоконцерна Nissan в госсобственность в лице ФГУП НАМИ. В частности, речь идет о заводе компании. Также отмечается, что сделка предусматривает опцион на обратный выкуп в течение 6 лет. Так, порядка 2 тыс. рабочих мест на заводе Nissan сохранятся.

Автоновости,Nissan,Минпромторг,
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