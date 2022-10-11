Nissan подсчитал убытки после ухода из России

Японский автоконцерн Nissan сообщил, что столкнулся с единовременными убытками в размере около 100 миллиардов иен (686 млн долларов) после того, как принял решение покинуть российский рынок. Это следует из заявления компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Несмотря на перемены, произошедшие в автоконцерне, показатели деятельности будут сохранены на уровне своих годовых ожиданий, уточняется в пресс-релизе.

Исполнительный директор Nissan Макото Учида поблагодарил российских коллег за вклад, «который они вносили в бизнес на протяжении многих лет». Он указал на отсутствие возможности продолжать работу на рынке России. При этом, по словам исполнительного директора, компания нашла «оптимальное решение для поддержки своего персонала».