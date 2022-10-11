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37 минут назад

Новости автомира: регионам разрешат устанавливать свои штрафы на платных дорогах

Газета.Ru

Субъекты Федерации могут получить право самостоятельно определять санкции для нарушителей проезда по платным дорогам, сообщает «Коммерсантъ».

Регионам разрешат устанавливать свои штрафы на платных дорогах
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»Александр Вильф/РИА «Новости»

По данным издания, Минтранс подготовил изменения в статью 12.21.4 КоАП, в которой установлен штраф за проезд по платным дорогам без оплаты. Из законопроекта предполагается, что собранные штрафы будут отправляться в местные бюджеты.

«Проект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и направлен на заключение в Минюст. До конца года планируется внести законопроект в правительство», — рассказал газете источник, знакомый с разработкой документа.

В настоящее время штраф составляет 1,5 тыс. рублей для легковых машин и 5 тыс. рублей для грузовиков и автобусов. Если поправки примут, новые санкции могут ждать пользователей Московского скоростного диаметра (МСД), северного дублера Кутузовского проспекта, будущих платных дорог Московской области и других региональных объектов, отмечается в заметке.

Статью 12.21.4 КоАП начали применять в сентябре 2021 года, она предназначалась для борьбы с водителями, которые не оплачивают проезд, уточняет «Ъ». Прежде всего документ разрабатывался для борьбы с нарушителями проезда по ЦКАД, впервые в России применена система оплаты free-flow (проезд без шлагбаумов).

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ планирует увеличить предельную стоимость проезда по платным трассам для легковых автомобилей с 3 руб. до 5–8 руб. за один км.

Автоновости,Коммерсант,Минтранс РФ,
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