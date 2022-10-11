Регионам разрешат устанавливать свои штрафы на платных дорогах

Субъекты Федерации могут получить право самостоятельно определять санкции для нарушителей проезда по платным дорогам, сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Александр Вильф/РИА «Новости» Александр Вильф/РИА «Новости»

По данным издания, Минтранс подготовил изменения в статью 12.21.4 КоАП, в которой установлен штраф за проезд по платным дорогам без оплаты. Из законопроекта предполагается, что собранные штрафы будут отправляться в местные бюджеты.

«Проект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и направлен на заключение в Минюст. До конца года планируется внести законопроект в правительство», — рассказал газете источник, знакомый с разработкой документа.

В настоящее время штраф составляет 1,5 тыс. рублей для легковых машин и 5 тыс. рублей для грузовиков и автобусов. Если поправки примут, новые санкции могут ждать пользователей Московского скоростного диаметра (МСД), северного дублера Кутузовского проспекта, будущих платных дорог Московской области и других региональных объектов, отмечается в заметке.

Статью 12.21.4 КоАП начали применять в сентябре 2021 года, она предназначалась для борьбы с водителями, которые не оплачивают проезд, уточняет «Ъ». Прежде всего документ разрабатывался для борьбы с нарушителями проезда по ЦКАД, впервые в России применена система оплаты free-flow (проезд без шлагбаумов).