«АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Niva с кондиционером

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Lada Niva Legend в расширенной комплектации. Как утверждают источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», модель получила кондиционер, обогрев передних сидений и легкосплавные диски.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

В подтверждение информации к публикации приложили фотографию части новой «Нивы», которая, предположительно, была сделана в дождевальной камере. На показанном внедорожнике действительно стоят легкосплавные диски.

Напомним, что производство Lada Niva Legend в Тольятти перезапустили в середине лета. Пока внедорожник продается в единственной упрощенной комплектации с гидроусилителем руля, штампованными колесами, бортовым компьютером и аудиоподготовкой.