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1 час назад

Новости автомира: Lada Niva Legend получила кондиционер и новые колёса

Никита Бородкин

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Lada Niva Legend в расширенной комплектации. Как утверждают источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», модель получила кондиционер, обогрев передних сидений и легкосплавные диски.

«АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Niva с кондиционером
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

В подтверждение информации к публикации приложили фотографию части новой «Нивы», которая, предположительно, была сделана в дождевальной камере. На показанном внедорожнике действительно стоят легкосплавные диски.

Напомним, что производство Lada Niva Legend в Тольятти перезапустили в середине лета. Пока внедорожник продается в единственной упрощенной комплектации с гидроусилителем руля, штампованными колесами, бортовым компьютером и аудиоподготовкой.

Официально о начале производства модели в новой комплектации «АвтоВАЗ» не сообщалось. Кроме того, Avtograd News не называет, кондиционеры какого производителя решили использовать для Lada Niva Legend. Когда автомобили попадут в продажу — также неизвестно.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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