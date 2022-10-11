Полис ОСАГО подорожал на 10%

Средняя стоимость полисов ОСАГО в России за первые две недели после расширения тарифного коридора выросла на 10%. Об этом на своем официальном сайте сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

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По данным РСА, цена полиса обязательного страхования автогражданской ответственности с 26 сентября по 2 октября в среднем выросла с 6985 до 7683 руб.

«В 64 регионах РФ рост средней премии по ОСАГО оказался в пределах 15%, из них в 28 регионах он не превысил 10%», - отмечается в сообщении.

При этом в Российском союзе автостраховщиков обратили внимание на то, что в трех регионах средняя премия даже снизилась. Так, в Республике Саха стоимость ОСАГО стала ниже на 7%, в Ямало-Ненецком автономном округе - на 5%, а в Ханты-Мансийском автономном округе - на 4%.

Изменение стоимости полиса «автогражданки» в РСА объяснили расширением с 1 октября на тарифного коридора 26% из-за роста цен на запчасти.