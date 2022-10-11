"АвтоВАЗ" объявил цены Lada Niva с кондиционером и подогревом сидений

«АвтоВАЗ» объявил о старте производства автомобилей Niva Legend и Niva Travel, оснащенных кондиционером и подогревом передних сидений.

Для внедорожников Niva Legend установка кондиционеров и обогрева передних сидений предусматривается в комплектациях Urban, Luxe и [BLACK] 2022 модельного года. Стоимость машины в исполнении Luxe, самой доступной из них, начинается от 835,9 тыс. рублей.

Эти же опции у Niva Travel включены в комплектации Comfort, [BLACK] и Comfort Off-road 2022 модельного года. Дешевле остальных в прайс-листе компании значится [BLACK] — 1 млн 58,9 тыс. рублей.

В компании отметили, что на комплектации с кондиционером приходится более 60% объема продаж Niva Legend и более 80% Niva Travel.