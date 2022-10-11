Новый Geely Atlas для Китая оказался дешевле Lada Vesta

Компания Geely выводит на китайский рынок Atlas нового поколения, на родине известный как Boyue. К его названию прибавилась литера L, а сам кроссовер перебрался на новую платформу, подрос в габаритах, кардинально изменился внешне и получил как бензиновые, так и гибридные варианты установок. Цена стартует с 129,8 тысячи юаней, что в пересчете на рубли равно 1,1 миллиона — за такую цену АвтоВАЗ предлагает базовую Lada Vesta, однако у дилеров цена заметно выше. «Топовый» Atlas L оценили в 175,8 тысячи юаней (1,5 миллиона рублей).

Фото: Geely Geely

Atlas нового поколения построен на платформе CMA разработки Geely-Volvo, которая также лежит в основе российской Tugella. Со сменой платформы кроссовер заметно прибавил в длину и ширину и получил новый дизайн с крупной безрамочной решеткой и Y-образными фонарями на корме.

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В салоне появился вертикально ориентированный 13,25-дюймовый планшет мультимедийной системы, работающей на собственной «оси» Air OS, а позади руля — цифровая приборная панель на 10,25 дюйма. Также в оснащение вошел проекционный дисплей с 25,6-дюймовой диагональю покрытия.

В палитре силовых установок числятся две бензиновые. Базовый Atlas L предлагают с 1,5-литровой наддувной «четверкой», развивающей 181 лошадиную силу и 290 Нм крутящего момента. Альтернатива — двухлитровый агрегат мощностью 218 сил (325 Нм). Оба работают в паре в паре с семидиапазонным «роботом».

Также можно заказать гибридный вариант, обозначенный приставкой Hi-F. Его силовая установка состоит из 150-сильного двигателя внутреннего сгорания и электромотора на 136 лошадиных сил. В сумме она выдает 245 сил и 545 Нм момента. Привод у всех версий передний.

В оснащение в зависимости от версии входят камеры кругового обзора, парктроники спереди и сзади, адаптивный круиз-контроль, кожаный салон, вентиляция передних сидений и другие опции.

Планирует ли Geely в обозримом будущем привезти Atlas L в Россию, пока неизвестно. У нас продается дореформенный Atlas Pro, рекомендованная цена которого стартует с 2 308 990 рублей.