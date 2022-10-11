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2 часа назад

Новости автомира: флагман Hyundai, который еще не представили, собрал 60 тысяч заказов

Российская Газета

В ноябре может состояться премьера нового поколения Hyundai Grandeur, который получит внешность в стилистике BMW 7 Series. Пока о новинке официальной информации крайне мало, что не останавливает фанатов марки делать предзаказы на её покупку.

Еще не представленный флагман Hyundai собрал 60 тысяч заказов
Фото: www.thekoreancarblog.comwww.thekoreancarblog.com

Уже сейчас на покупку нового Grandeur принято около 60 тысяч заявок, сообщает The KCB. Как долго клиенты будут ждать свои машины, пока непонятно. На более простые модели сроки поставок могут достигать 30 месяцев, а Grandeur, являясь флагманом, получит не только большое количество топовой электроники, но и гибридную трансмиссию. Основная линейка силовых агрегатов Grandeur будет аналогична Kia K8.

По предварительной информации, седан увеличится в габаритах: длина составит 5015 мм. В списке комплектаций ожидается появление VIP-версии с раздельными креслами второго ряда и панорамной крыше наподобие мерседесовской Magic Sky.

Несмотря на скорую премьеру, продажи нового Hyundai Grandeur начнутся лишь в третьем квартале 2023 года.

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