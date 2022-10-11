Еще не представленный флагман Hyundai собрал 60 тысяч заказов

В ноябре может состояться премьера нового поколения Hyundai Grandeur, который получит внешность в стилистике BMW 7 Series. Пока о новинке официальной информации крайне мало, что не останавливает фанатов марки делать предзаказы на её покупку.

Фото: www.thekoreancarblog.com www.thekoreancarblog.com

Уже сейчас на покупку нового Grandeur принято около 60 тысяч заявок, сообщает The KCB. Как долго клиенты будут ждать свои машины, пока непонятно. На более простые модели сроки поставок могут достигать 30 месяцев, а Grandeur, являясь флагманом, получит не только большое количество топовой электроники, но и гибридную трансмиссию. Основная линейка силовых агрегатов Grandeur будет аналогична Kia K8.

По предварительной информации, седан увеличится в габаритах: длина составит 5015 мм. В списке комплектаций ожидается появление VIP-версии с раздельными креслами второго ряда и панорамной крыше наподобие мерседесовской Magic Sky.