«Автотор» построит новые заводы для выпуска электрокаров и запчастей

Калининградское предприятие «Автотор» продолжает активно застраивать территорию новыми корпусами. После завершения строительных работ там планируют наладить выпуск автомобилей на электротяге, а также автомобильных компонентов. На сегодняшний день на территории завода возводят здания для будущего лилейно-механического завода, также параллельно идет строительство завода, где будут выпускать компактные электрокары.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо РИА Новости/Игорь Зарембо

На сегодняшний день строители уже успели завершить обустройство фундамента и залить черновой пол в помещении, где в дальнейшем расположится литейный цех. Во втором помещении, где наладят сборку электрокаров, уже завершила заливку фундамента и установили металлические конструкции.

Сроков завершения строительства пока не раскрывают, равно как на предприятии пока не говорят о предварительной дате запуска производства на новых заводах.