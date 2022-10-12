Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
55 минут назад

Новости автомира: «Автотор» построит новые заводы для выпуска электрокаров и запчастей

Motor.ru

Калининградское предприятие «Автотор» продолжает активно застраивать территорию новыми корпусами. После завершения строительных работ там планируют наладить выпуск автомобилей на электротяге, а также автомобильных компонентов. На сегодняшний день на территории завода возводят здания для будущего лилейно-механического завода, также параллельно идет строительство завода, где будут выпускать компактные электрокары.

«Автотор» построит новые заводы для выпуска электрокаров и запчастей
Фото: РИА Новости/Игорь ЗарембоРИА Новости/Игорь Зарембо

На сегодняшний день строители уже успели завершить обустройство фундамента и залить черновой пол в помещении, где в дальнейшем расположится литейный цех. Во втором помещении, где наладят сборку электрокаров, уже завершила заливку фундамента и установили металлические конструкции.

Сроков завершения строительства пока не раскрывают, равно как на предприятии пока не говорят о предварительной дате запуска производства на новых заводах.

В начале октября стало известно, что «Автотор» планирует переоборудовать конвейер для выпуска автомобилей под новым брендом. О каком именно бренде идет речь, в компании не сообщали. Ранее на мощностях «Автотора» производители автомобили марок Kia, Hyundai, Genesis и BMW.

Автоновости,Hyundai Genesis,Hyundai,Kia,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители