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13 минут назад

Уклонистов от мобилизации планируют искать по автомобильным номерам

News.ru

Номера транспортных средств россиян, тем или иным образом уклоняющихся от призыва на военную службу в рамках мобилизации, могут быть внесены в систему отслеживания участников дорожного движения «Поток», пишет SHOT со ссылкой на источник. Уточняется, что при обнаружении внесенного в реестр авто, его водителя могут в принудительном порядке доставить в отдел полиции или здание местного военного комиссариата.

Уклонистов будут искать с помощью системы "Поток"
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Источник не уточняет, кто является автором идеи, и на какой стадии рассмотрения она находится. Кроме этого не раскрывается, по каким конкретно критериям сотрудники ГИБДД будут определять «уклонистов».

Считаются ли уклонистами находящиеся за границей россияне

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предложил внести изменения в законодательство, которые позволят обращать в госсобственность автомобили, брошенные уехавшими россиянами на границе. Депутат предлагает изымать такие машины по истечении определенного срока.

Парламентарий предложил указать, что собственник оставленного автомобиля должен будет лично предъявить на него права. Такая мера, уверен Морозов, сделает возможным изъятие брошенных машин. По мнению парламентария, такая мера может быть разработана правительством.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать автомобили, брошенные на границе уезжающими из РФ людьми, семьям участников спецоперации на Украине. По его словам, россияне, стоящие на границах с Грузией и Казахстаном, вовсе не нужны принимающим странам.

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