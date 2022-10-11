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1 час назад

Уклонистов будут искать с помощью системы "Поток"

Илья Родин

Инспекторы ГИБДД начнут задерживать граждан, уклоняющихся от частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Уклонистов будут искать с помощью системы "Поток"
Фото: РамблерРамблер

Собеседник канала пояснил, что номера уклонистов внесут в систему «Поток». Сотрудники ведомства будут отслеживать информацию и, при идентификации машины уклониста, остановят ее и доставят водителя либо в отдел, либо в военкомат.

Ранее сообщалось, что существует определенный порядок розыска мужчин, уклоняющихся от мобилизации, сообщает «Сибкрай».

Считаются ли уклонистами находящиеся за границей россияне

По данным издания, на начальном этапе осуществляется опрос соседей и родственников. Затем, если призывника не удается найти, его фамилия заносится в списки МВД. После этого полиция начинает его поиск по своим базам.

Автоновости,ГИБДД,
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