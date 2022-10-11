Уклонистов будут искать с помощью системы "Поток"

Инспекторы ГИБДД начнут задерживать граждан, уклоняющихся от частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Фото: Рамблер Рамблер

Собеседник канала пояснил, что номера уклонистов внесут в систему «Поток». Сотрудники ведомства будут отслеживать информацию и, при идентификации машины уклониста, остановят ее и доставят водителя либо в отдел, либо в военкомат.

Ранее сообщалось, что существует определенный порядок розыска мужчин, уклоняющихся от мобилизации, сообщает «Сибкрай».