Уклонистов будут искать с помощью системы "Поток"

Инспекторы ГИБДД начнут задерживать граждан, уклоняющихся от частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.
Собеседник канала пояснил, что номера уклонистов внесут в систему «Поток». Сотрудники ведомства будут отслеживать информацию и, при идентификации машины уклониста, остановят ее и доставят водителя либо в отдел, либо в военкомат.
Ранее сообщалось, что существует определенный порядок розыска мужчин, уклоняющихся от мобилизации, сообщает «Сибкрай».
По данным издания, на начальном этапе осуществляется опрос соседей и родственников. Затем, если призывника не удается найти, его фамилия заносится в списки МВД. После этого полиция начинает его поиск по своим базам.