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2 часа назад

Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке

Lenta.ru

Юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев напомнил, что водителям за нарушение правил на АЗС грозит штраф или арест. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Савельев подчеркнул, что на заправках действуют нормы и правила противопожарной безопасности. «Например, водитель, закуривший на территории АЗС может быть привлечен к административной ответственности. <...> Совершение такого проступка грозит административным штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот рублей», — предупредил он.

Кроме того, штраф можно получить за заправку автомобиля со включенным двигателем, за ремонт машины на расстоянии менее 15 метров от заправочных колонок и за другие нарушения правил.

По словам юриста, россиян привлекут к ответственности и за нарушение правил дорожного движения. В таком случае водителю грозит штраф или лишение прав.

Автоновости,Сергей Савельев,
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