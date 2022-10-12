Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке

Юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев напомнил, что водителям за нарушение правил на АЗС грозит штраф или арест. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Савельев подчеркнул, что на заправках действуют нормы и правила противопожарной безопасности. «Например, водитель, закуривший на территории АЗС может быть привлечен к административной ответственности. <...> Совершение такого проступка грозит административным штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот рублей», — предупредил он.

Кроме того, штраф можно получить за заправку автомобиля со включенным двигателем, за ремонт машины на расстоянии менее 15 метров от заправочных колонок и за другие нарушения правил.