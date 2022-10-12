Great Wall запустит в производство шестиколесный пикап

Отмечается, что фирма планирует выпускать две версии шестиколесного Shanhai Poer с разным дизайном. Одну из них будет производить не сам Great Wall, а китайское тюнинг-ателье Cyberspace. Не исключено, что автомобиль получит 3-литровый мотор мощностью 354 л.с. и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Кроме того, машину, скорее всего, оснастят гибридной силовой установкой.