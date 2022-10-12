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2 часа назад

Новости автомира: Great Wall запустит в производство шестиколесный пикап

Газета.Ruиещё 1

Great Wall Motors планирует запустить в серийное производство шестиколесный пикап на базе модели Shanhai Poer. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Great Wall запустит в производство шестиколесный пикап
Фото: HavalHaval

Отмечается, что фирма планирует выпускать две версии шестиколесного Shanhai Poer с разным дизайном. Одну из них будет производить не сам Great Wall, а китайское тюнинг-ателье Cyberspace. Не исключено, что автомобиль получит 3-литровый мотор мощностью 354 л.с. и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Кроме того, машину, скорее всего, оснастят гибридной силовой установкой.

О том, когда шестиколесный пикап на базе модели Shanhai Poer пойдет в серийное производство, не сообщается.

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