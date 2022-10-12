ГИБДД подключили к поиску уклонистов от мобилизации

Госавтоинспекция будет задействована в выявлении уклонистов от частичной мобилизации, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источники в ГИБДД. К поиску подключат дорожные камеры и систему «Поток»: она сможет идентифицировать граждан, скрывающихся от призыва, по госномерам их личных автомобилей. После этого сотрудники ГИБДД смогут остановить машину и доставить уклониста в отдел полиции либо в военный комиссариат.

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Система будет вычислять на дорогах автомобили тех, «кто по какой-то причине «освободил» себя от явки в военкомат после получения повестки», сообщил источник. Работает ли такой поиск уклонистов уже сейчас или же будет запущен в ближайшие дни, не сообщается.

Россия — мировой лидер по количеству дорожных камер. По данным на август 2022 года, в мире установлено 105 622 комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения, и 18 393 из них — на российских дорогах. За соблюдением скоростного режима следят 13 212 устройства, а 2842 контролируют проезд на запрещающий сигнал светофора.

В конце сентября появилась информация о возможной мобилизации не только граждан, но и их личных автомобилей — в частности, внедорожников. Однако позже ее опровергли в Госдуме: по словам члена комитета по обороне Георгия Карлова, это не более чем «слухи, сарафанное радио и прочие недоразумения». Подобная «чушь» в Нижней Палате не обсуждается, сказал он.