Названы самые проблемные автомобили на вторичке

«Автокод» проанализировал статистику проверок б/у автомобилей за минувший месяц и выяснил, какие модели продавались с наибольшим количеством проблем.

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использование в такси;

неоплаченные штрафы;

история лизинга;

утилизация;

ДТП;

залоги;

ограничения ГИБДД;

арбитражные дела. Выгрузка данных из базы сервиса производилась по восьми параметрам:

Сложив данные, аналитики «Автокода» составили топ-10 самых проблемных автомобилей. Первое место в списке занял KIA Rio. С юридическими и техническими проблемами продавались 7 154 автомобиля. При этом «кореец» обогнал все остальные проверенные модели сразу по трем параметрам – использование в такси (103 экз.), ДТП (309 экз.) и залоги (404 экз.).

На втором месте – Toyota Camry, не сильно отставшая от Rio по количеству проблемных экземпляров. На продажу в сентябре было выставлено 7 105 авто с проблемами в истории. Большая часть Camry сбывалась с долгами по штрафам.