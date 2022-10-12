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1 час назад

Новости автомира: названы самые проблемные автомобили на вторичке России

АвтоКод

«Автокод» проанализировал статистику проверок б/у автомобилей за минувший месяц и выяснил, какие модели продавались с наибольшим количеством проблем.

Названы самые проблемные автомобили на вторичке
Фото: АвтоКодАвтоКод
Выгрузка данных из базы сервиса производилась по восьми параметрам:
  • использование в такси;
  • неоплаченные штрафы;
  • история лизинга;
  • утилизация;
  • ДТП;
  • залоги;
  • ограничения ГИБДД;
  • арбитражные дела.

Сложив данные, аналитики «Автокода» составили топ-10 самых проблемных автомобилей. Первое место в списке занял KIA Rio. С юридическими и техническими проблемами продавались 7 154 автомобиля. При этом «кореец» обогнал все остальные проверенные модели сразу по трем параметрам – использование в такси (103 экз.), ДТП (309 экз.) и залоги (404 экз.).

На втором месте – Toyota Camry, не сильно отставшая от Rio по количеству проблемных экземпляров. На продажу в сентябре было выставлено 7 105 авто с проблемами в истории. Большая часть Camry сбывалась с долгами по штрафам.

На третьей строчке разместился Solaris – 6 480 проблемных машин, опередивший другие авто по количеству битых вариантов (365 экз.).

Далее в списке 10 проблемных авто идут:

Стоит отметить, что среди проверенных ТС было много авто без проблем или с минимальным количеством проблем в истории. Так, в список самых непроблемных попали такие машины, как Chery Tiggo 2, Citroen C5, Fiat Punto, Ford Ka, Lamborghini Huracan, Mercedes-Benz CLA-класс, Volkswagen Golf GTI и другие.

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