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1 час назад

Новости автомира: В Германию завезли машины "АвтоВАЗа", несмотря на запрет Евросоюза

Газета.Ru

В Германию ввезли новую партию внедорожников Lada Niva, фотографии с доставленными на автовозе машинами в октябре опубликовала компания AET Handels GmbH из Мюнхеберга в своих соцсетях. На снимки обратил внимание портал «Lada Niva Documentary» в соцсети «ВКонтакте.

В Германию привезли новенькие Lada NIVA
Фото: Газета.руГазета.ру

Цены на классические внедорожники Lada Niva варьируются от €15 тыс. до €21 тыс. в зависимости от комплектации.

Примечательно, что, согласно пятому пакету санкций против России, 10 июля текущего года Евросоюз ввел запрет на ввоз продукции машиностроения из РФ. Об этом ранее сообщала Федеральная таможенная служба.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил цены на Lada Niva с кондиционером и подогревом сидений, которые запустил в производство в октябре.

Автоновости,Lada,ФТС России,Автоваз,ЕС,
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