В Германию привезли новенькие Lada NIVA

В Германию ввезли новую партию внедорожников Lada Niva, фотографии с доставленными на автовозе машинами в октябре опубликовала компания AET Handels GmbH из Мюнхеберга в своих соцсетях. На снимки обратил внимание портал «Lada Niva Documentary» в соцсети «ВКонтакте.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Цены на классические внедорожники Lada Niva варьируются от €15 тыс. до €21 тыс. в зависимости от комплектации.

Примечательно, что, согласно пятому пакету санкций против России, 10 июля текущего года Евросоюз ввел запрет на ввоз продукции машиностроения из РФ. Об этом ранее сообщала Федеральная таможенная служба.