Китайская компания XPeng презентовала в Дубае на выставке Gitex Global 2022 электрический самолет. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Летательный аппарат называется X2 и представляет собой двухместную машину длиной около 5 метров, шириной 4,78 метра и высотой — 1,36 метров. Изделие способно подниматься на высоту до 1 тысячи метров и разгоняться до 130 км/ч. Длительность полета на одном заряде аккумулятора составляет около 35 минут. Максимальная грузоподъемность 200 кг.
Также XPeng X2 оборудован большим числом дополнительных функций, таких как автопилот, радиолокационное оборудование и автоматический парашют безопасности.
Первую партию летающего «электрокара» ожидают выпустить в 2024 году. Стоимость XPeng X2 пока не раскрывается.