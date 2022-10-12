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40 минут назад

В Дубае на Gitex Global 2022 показали летающий «электрокар»

Александр Котлеткин

Китайская компания XPeng презентовала в Дубае на выставке Gitex Global 2022 электрический самолет. Об этом сообщает «Газета.Ru».

1/8 Китайская компания XPeng презентовала в Дубае на выставке Gitex Global 2022 электрический самолет
Фото: EPA\TACC
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2/8 Летательный аппарат называется X2 и представляет собой двухместную машину длиной около 5 метров, шириной 4,78 метра и высотой — 1,36 метров
Фото: EPA\TACC
3/8 Изделие способно подниматься на высоту до 1 тысячи метров и разгоняться до 130 км/ч
Фото: EPA\TACC
4/8 Длительность полета на одном заряде аккумулятора составляет около 35 минут
Фото: EPA\TACC
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5/8 Максимальная грузоподъемность 200 кг
Фото: EPA\TACC
6/8 Также XPeng X2 оборудован большим числом дополнительных функций, таких как автопилот, радиолокационное оборудование и автоматический парашют безопасности
Фото: EPA\TACC
7/8 Первую партию летающего «электрокара» ожидают выпустить в 2024 году
Фото: EPA\TACC
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8/8 Стоимость XPeng X2 пока не раскрывается
Фото: EPA\TACC

Летательный аппарат называется X2 и представляет собой двухместную машину длиной около 5 метров, шириной 4,78 метра и высотой — 1,36 метров. Изделие способно подниматься на высоту до 1 тысячи метров и разгоняться до 130 км/ч. Длительность полета на одном заряде аккумулятора составляет около 35 минут. Максимальная грузоподъемность 200 кг.

Также XPeng X2 оборудован большим числом дополнительных функций, таких как автопилот, радиолокационное оборудование и автоматический парашют безопасности.

Первую партию летающего «электрокара» ожидают выпустить в 2024 году. Стоимость XPeng X2 пока не раскрывается.

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