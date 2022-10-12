В России создали 20-сильный электрический грузовик

В начале октября фирма «Электромобили Мануфэкчуринг РУС» презентовала EVM PRO на базе УАЗа «Профи» — первый грузовой электрокар российской разработки. Спустя неделю в Telegram-канале «Русский автомобиль» появились фотографии пилотного образца еще одного отечественного электрогрузовика, получившего название «Конкордия». Проектом занимается одноименная компания из Москвы, которая с нуля построила для него двухместную бескапотную кабину.

Фото: © Русский автомобиль / Telegram © Русский автомобиль / Telegram

Электрокару «Конкордия» достались круглая оптика, единственный «дворник» над лобовым стеклом и небольшие колесные диски. Кабина бескапотной компоновки (без отдельного отсека для двигателя), как утверждается, полностью разработана силами московских инженеров. Силовую структуру грузовичка сварили из стальных труб, а внешние панели изготовили из композитного материала.

Есть данные и о «технике»: мотор электрогрузовика развивает всего 15 киловатт или 20 лошадиных сил, однако в перспективе планируется внедрить в два раза более мощный вариант. Двигатель запитывается от литий-ионного аккумулятора емкостью 400 ампер-часов, позволяющего проезжать без подзарядки до 250 километров. Грузоподъемность автомобиля — 1,5 тонны.

Русский автомобиль / Telegram

Русский автомобиль / Telegram

«Конкордия» собирается выпускать грузовички мелкими партиями. Стоимость пока не озвучивается.