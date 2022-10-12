На Украине не выдают водительские права из-за проблем с электричеством

На Украине приостановлена выдача водительских прав и регистрации машин из-за проблем с электричеством, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на заявление главного сервисного центра МВД Украины в соцсетях. Когда предоставление услуг возобновится, не сообщается.
«В связи с перебоями электроэнергии не работает Национальная автоматизированная информационная система. В связи с этим приостановлено предоставление услуг в сервисных центрах МВД. О возобновлении работы мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжают наносить «массированные удары» по объектам военного управления и системы энергетики Украины. В нескольких областях страны уже заявили о проблемах с подачей электричества и воды.