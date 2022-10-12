Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
27 минут назад

Новости автомира: на Украине приостановили выдачу водительских прав из-за проблем с электричеством

Газета.Ru

На Украине приостановлена выдача водительских прав и регистрации машин из-за проблем с электричеством, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на заявление главного сервисного центра МВД Украины в соцсетях. Когда предоставление услуг возобновится, не сообщается.

На Украине не выдают водительские права из-за проблем с электричеством
Фото: ТАССТАСС

«В связи с перебоями электроэнергии не работает Национальная автоматизированная информационная система. В связи с этим приостановлено предоставление услуг в сервисных центрах МВД. О возобновлении работы мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжают наносить «массированные удары» по объектам военного управления и системы энергетики Украины. В нескольких областях страны уже заявили о проблемах с подачей электричества и воды.

Автоновости,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители