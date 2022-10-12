Европейцы начали массово отказываться от заказанных автомобилей

Немецкий журнал Automobilwoche сообщил, что жители стран Евросоюза начали массово отказываться от уже заказанных у дилеров автомобилей. Дилеры заявляют, что причиной отказа стали экономические сложности. Автосалоны в Европе опасаются, что массовые отказы могут привести к банкротству дилеров.

Из-за стремительного роста цен и сокращения семейных бюджетов люди предпочтут отказаться от покупки автомобиля в столь сложное время. Уже совсем скоро парковки дилерских центров могут быть затоварены новыми автомобилями, в итоге продавцам придется делать серьезные скидки на машины. Кроме того, автовладельцы начали жаловаться на подорожание автотоваров и расходников.