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43 минуты назад

Новости атомира: Peugeot рассказала о новинках для Парижского автосалона

Motor.ru

Компания Peugeot готовит обширную программу для посетителей стенда на Парижском автосалоне, который теперь зовется Парижской автомобильной неделей (Paris Automotive Week). Французский производитель привезет три новинки — фастбэк Peugeot 408, электрический E-208 и скутер e-Streetzone. Также публика сможет рассмотреть вблизи гиперкар для «Ле-Мана» Peugeot 9X8 и протестировать водородный минивэн e-Expert Hydrogen.

Peugeot готовит новинки для Парижского автосалона
Фото: © Peugeot© Peugeot

Звездой стенда станет фастбэк Peugeot 408, заключенный во вращающуюся прозрачную сферу. Конструкция высотой более шести метров позволяет рассмотреть автомобиль и его «неожиданный дизайн» под необычным углом, говорят в Peugeot. 408, как и арт-объект, дебютировали еще летом.

Модель делит последнюю итерацию платформы Stellantis EMP2 с Peugeot 308 и будет предлагаться с двумя подзаряжаемыми гибридными установками мощностью 180 и 225 лошадиных сил.

Peugeot

Также Peugeot покажет публике электрический e-208, который нарастил мощность и запас хода благодаря установке от e-308. Мотор хэтчбека развивает 156 лошадиных сил, а без подзарядки он проезжает до 400 километров, потребляя всего 12 киловатт-часов на 100 километров пути.

Peugeot, которая намерена перевести 100 процентов европейской линейки на электричество к 2030 году, называет е-208 эталоном в В-классе с точки зрения энергетической эффективности.

Peugeot

В Порт-де-Версале состоится дебют городского скутера Peugeot e-Streetzone. Он получил две версии — с одной либо с двумя батареями — и в последнее проезжает на 100-процентной зарядке до 112 километров. Батареи съемные, их можно заряжать от любой розетки.

Peugeot

Кроме этого, посетители смогут познакомиться поближе с гибридным гиперкаром 9X8 для «Ле-Мана», «кошачий» дизайн которого вдохновлен хищниками, готовящимися к прыжку. В составе его установки — 680-сильный V6 и электромотор-генератор на 200 сил. Наконец, наработки в водородной мобильности компания продемонстрирует на примере вэна e-Expert Hydrogen.

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