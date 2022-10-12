Peugeot готовит новинки для Парижского автосалона

Компания Peugeot готовит обширную программу для посетителей стенда на Парижском автосалоне, который теперь зовется Парижской автомобильной неделей (Paris Automotive Week). Французский производитель привезет три новинки — фастбэк Peugeot 408, электрический E-208 и скутер e-Streetzone. Также публика сможет рассмотреть вблизи гиперкар для «Ле-Мана» Peugeot 9X8 и протестировать водородный минивэн e-Expert Hydrogen.

Фото: © Peugeot © Peugeot

Звездой стенда станет фастбэк Peugeot 408, заключенный во вращающуюся прозрачную сферу. Конструкция высотой более шести метров позволяет рассмотреть автомобиль и его «неожиданный дизайн» под необычным углом, говорят в Peugeot. 408, как и арт-объект, дебютировали еще летом.

Модель делит последнюю итерацию платформы Stellantis EMP2 с Peugeot 308 и будет предлагаться с двумя подзаряжаемыми гибридными установками мощностью 180 и 225 лошадиных сил.

Peugeot

Также Peugeot покажет публике электрический e-208, который нарастил мощность и запас хода благодаря установке от e-308. Мотор хэтчбека развивает 156 лошадиных сил, а без подзарядки он проезжает до 400 километров, потребляя всего 12 киловатт-часов на 100 километров пути.

Peugeot, которая намерена перевести 100 процентов европейской линейки на электричество к 2030 году, называет е-208 эталоном в В-классе с точки зрения энергетической эффективности.

Peugeot

В Порт-де-Версале состоится дебют городского скутера Peugeot e-Streetzone. Он получил две версии — с одной либо с двумя батареями — и в последнее проезжает на 100-процентной зарядке до 112 километров. Батареи съемные, их можно заряжать от любой розетки.

Peugeot