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19 минут назад

Новости автомира: объявлена цена на кроссовер новой марки Omoda

Алиса Селезнёва

Китайская компания Chery анонсировала старт продаж в России первого кроссовера C5 под новым брендом Omoda, стоимостью от 2,43 млн до 2,7 млн рублей без учета скидок. Об этом сообщает «Газета.ру».

Объявлена цена на кроссовер новой марки Omoda
Фото: OmodaOmoda

Автомобиль будет продаваться в трех вариантах комплектаций. Он оснащен бензиновым 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с. (210 Нм), который работает в паре с вариатором. Omoda C5 представлен только в варианте переднего привода.

По габаритам автомобиль сопоставим с Kia Seltos, в городском цикле заявлен расход бензина в 9,5 л на 100 км, на трассе — 5,8 л. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — полузависимая пружинная.

Минимальная комплектация Joy включает 18-дюймовые литые диски, светодиодные передние дневные ходовые огни и задние фонари, камеру заднего вида и задние датчики парковки. Также кроссовер C5 в этой комплектации будет оснащен системой стабилизации курсовой устойчивости, антиблокировочной тормозной системой и четырьмя подушками безопасности, пишет Autonews.

При этом в максимальной комплектации Ultimate покупатели кроссовера получат кожаную отделку салона, двухцветную окраску кузова, передние сиденья c электрическими регулировками, панорамный люк, датчик дождя, встроенный видеорегистратор. В эту версию также включены: адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение и предупреждение о покидании полосы.

Ранее эксперты «Автостата» подсчитали, что доля китайских авто на российском авторынке достигла почти 30%. Такие результаты рынок показал по итогам недели 26 сентября - 2 октября.

При этом глава бренда Exeed в России Геннадий Баранов отметил, что владельцы европейских и японских премиумных автомобилей охотно сдают их в трейд-ин при приобретении китайских кроссоверов. Причиной такого обмена стал рост цен на сервисное обслуживание автомобилей премиум-класса популярных брендов, а также проблемы с поставками запчастей.

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