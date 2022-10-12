Объявлена цена на кроссовер новой марки Omoda

Китайская компания Chery анонсировала старт продаж в России первого кроссовера C5 под новым брендом Omoda, стоимостью от 2,43 млн до 2,7 млн рублей без учета скидок. Об этом сообщает «Газета.ру».

Фото: Omoda Omoda

Автомобиль будет продаваться в трех вариантах комплектаций. Он оснащен бензиновым 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с. (210 Нм), который работает в паре с вариатором. Omoda C5 представлен только в варианте переднего привода.

По габаритам автомобиль сопоставим с Kia Seltos, в городском цикле заявлен расход бензина в 9,5 л на 100 км, на трассе — 5,8 л. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — полузависимая пружинная.

Минимальная комплектация Joy включает 18-дюймовые литые диски, светодиодные передние дневные ходовые огни и задние фонари, камеру заднего вида и задние датчики парковки. Также кроссовер C5 в этой комплектации будет оснащен системой стабилизации курсовой устойчивости, антиблокировочной тормозной системой и четырьмя подушками безопасности, пишет Autonews.

При этом в максимальной комплектации Ultimate покупатели кроссовера получат кожаную отделку салона, двухцветную окраску кузова, передние сиденья c электрическими регулировками, панорамный люк, датчик дождя, встроенный видеорегистратор. В эту версию также включены: адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение и предупреждение о покидании полосы.

Ранее эксперты «Автостата» подсчитали, что доля китайских авто на российском авторынке достигла почти 30%. Такие результаты рынок показал по итогам недели 26 сентября - 2 октября.