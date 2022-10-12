5000 рублей за жалобу - дорожники наградят бдительных граждан

Денежное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей будут выплачивать тем, кто сообщит в «Курганавтодор» о мусорящих гражданах на трассе в Курганской области, рассказали в Telegram-канале областного правительства.

Фото: Газета.ру Газета.ру

«Для этого нужно зафиксировать на фото или видео факт выброса мусора из транспортного средства на региональной трассе, в том числе сделать кадры с государственным номером данного автомобиля, его местоположением», — говорится в сообщении.

Кадры следует направить на электронную почту «Курганавтодора», указав в теме письма «Мусор на обочинах», а в тексте письма — личные данные для обратной связи. Гражданам, которые выбрасывают мусор в неустановленных местах, грозит штраф до 15 тыс. рублей, а юрлицам — до 50 тыс. рублей, напомнили власти.