5000 рублей за жалобу - дорожники наградят бдительных граждан

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2 часа назад

Новости автомира: Дорожники Кургана пообещали по 5 тыс. рублей за сообщения о мусорящих водителях

Газета.Ruиещё 1

Денежное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей будут выплачивать тем, кто сообщит в «Курганавтодор» о мусорящих гражданах на трассе в Курганской области, рассказали в Telegram-канале областного правительства.

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Фото: Газета.руГазета.ру

«Для этого нужно зафиксировать на фото или видео факт выброса мусора из транспортного средства на региональной трассе, в том числе сделать кадры с государственным номером данного автомобиля, его местоположением», — говорится в сообщении.

Кадры следует направить на электронную почту «Курганавтодора», указав в теме письма «Мусор на обочинах», а в тексте письма — личные данные для обратной связи. Гражданам, которые выбрасывают мусор в неустановленных местах, грозит штраф до 15 тыс. рублей, а юрлицам — до 50 тыс. рублей, напомнили власти.

Ранее в Брянской области власти пообещали вознаграждения за сообщения о пьяных водителях.

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