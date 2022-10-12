АвтоВАЗ прекратил производство самых дешёвых Lada Granta

Руководство отечественного АвтоВАЗа прекратило производство седанов, лифтбеков и Cross-универсалов Lada Granta, которые представлены самой доступной комплектацией Classic’22.

Фото: Car.ru Car.ru

Данная информация представлена в актуальных прайс-листах в рамках сайта российского автопроизводителя. Самое доступное их исполнение теперь будет Classic’22 Advance. Речь ведётся о модели с парой эйэрбегов. Данное транспортное средство стоит на 71 600 – 76 600 руб. дороже.

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Такого рода комплектация предполагает оснащение транспортного средства подогревом передних кресел, аудиосистемой (с USB/Bluetooth), специальной экстренной кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС. При этом, в такой модели отсутствует кондиционер. Стоимость седана в данной модификации составляет от 750 тыс. руб. За лифтбек придётся выложить от 770 тыс. руб. Стоимость универсала начинается от 819 тыс. руб.

По заявлению экспертов, автомобили в кузове лифтбек и седан продолжают производить под комплектацией Classic’22 с кондиционерами. Она стоит на 6 000 руб. дороже. В ней отсутствует эйэрбег со стороны пассажира.

В прайс-листах для универсалов Lada Granta и седанов Drive Active не значится, что комплектацию Classic’22 сняли с производства. Таким образом, самой доступной Granta с завода является универсал, не оснащаемый подушками безопасности. Его стоимость составляет 705,3 тыс. руб. В прайс-листах этих транспортных средств не появлялось исполнения Classic’22 Advance.

В октябре инсайдеры передали информацию, что на территории Тольятти была запущена сборка модификаций Granta, не оснащаемых электроусилителями рулевого управления. Между тем пока непонятна цель создания таких транспортных средств. Не исключается, что в свободную продажу эти машины не поступят.

В завершение стоит отметить, что в Тольятти версии Lada 4x4, предназначенные для западноевропейского авторынка, доработали только в техническом вопросе. Внешность авто осталась прежней.