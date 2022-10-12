ГИБДД категорически против снижения скоростного режима в России

"Чем хуже дорога, тем ниже смертность. Где ямы появились, народ притормаживает, аккуратно едет, но это не должно так быть. Люди должны комфортно и быстро передвигаться, страна огромнейшая - полтора миллиона километров дорог. Нам нельзя допускать снижение скоростного режима, мы против снижения скоростного режима, против категорически", - сказал он в ходе конференции в рамках Х международной специализированной выставки "Дорога 2022".