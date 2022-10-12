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1 час назад

Новости автомира: ГИБДД выступила против снижения скоростного режима в России

ТАСС

Госавтоинспекция категорически выступает против снижения скоростного режима в РФ. Скоростной порог и пропускную способность дорог надо увеличивать, сообщил в среду начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

ГИБДД категорически против снижения скоростного режима в России
Фото: МВД РоссииМВД России

"Чем хуже дорога, тем ниже смертность. Где ямы появились, народ притормаживает, аккуратно едет, но это не должно так быть. Люди должны комфортно и быстро передвигаться, страна огромнейшая - полтора миллиона километров дорог. Нам нельзя допускать снижение скоростного режима, мы против снижения скоростного режима, против категорически", - сказал он в ходе конференции в рамках Х международной специализированной выставки "Дорога 2022".

Черников также отметил, что нужно увеличивать пропускную способность дорог. "Надо дороги ускорить <...>, увеличивать скоростной порог дорог, пропускную способность увеличивать", - подчеркнул он.

Глава ГИБДД ранее неоднократно заявлял, что Госавтоинспекция рассматривает повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 км/ ч, но там, где это безопасно. При этом, как сообщали ТАСС в пресс-центре МВД России на запрос агентства, максимально допустимая скорость на данный момент составляет 130 км/ч.

Автоновости,Михаил Черников,МВД России,ГИБДД,
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