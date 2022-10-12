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1 час назад

Новости автомира: BMW представила купе M2 нового поколения

Газета.Ru

Немецкая компания BMW представила купе M2 второго поколения. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

BMW представила купе M2 нового поколения
Фото: BMWBMW

От обычного автомобиля 2-Series M2 отличается оригинальным обвесом кузова, фирменной выхлопной системой и разноширокими колесами — спереди установлены 19-дюймовые диски 275/35, а сзади — 20-дюймовые 285/30. Со сменой поколения автомобиль стал немного шире, длиннее и ниже.

В салоне на передней панели установлен 12,3-дюймовый цифровой дисплей мультимедийной системы. Кроме того, машина оборудована спортивными сиденьями, проекционным дисплеем, подогревом руля и беспроводным зарядным устройством для смартфона.

Модель оснащается 3,0-литровым бензиновым мотором мощностью 460 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 4,3 с. Максимальная скорость составляет 250 км/час.

Автоновости,BMW,
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