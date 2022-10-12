BMW представила купе M2 нового поколения

Немецкая компания BMW представила купе M2 второго поколения. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Фото: BMW BMW

От обычного автомобиля 2-Series M2 отличается оригинальным обвесом кузова, фирменной выхлопной системой и разноширокими колесами — спереди установлены 19-дюймовые диски 275/35, а сзади — 20-дюймовые 285/30. Со сменой поколения автомобиль стал немного шире, длиннее и ниже.

В салоне на передней панели установлен 12,3-дюймовый цифровой дисплей мультимедийной системы. Кроме того, машина оборудована спортивными сиденьями, проекционным дисплеем, подогревом руля и беспроводным зарядным устройством для смартфона.