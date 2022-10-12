В ГИБДД заявили о запуске системы "Паутина"

«Система «Паутина» работает во всех субъектах Российской Федерации. 30 сентября введён в эксплуатацию заключительный субъект. И сейчас во всех субъектах России «Паутина» работает, за исключением четырёх субъектов РФ, которые вошли в состав страны недавно», — цитирует его ТАСС.