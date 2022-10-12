У электрокаров новая проблема: они взрываются после дождей

Спустя всего пару недель после урагана «Иэн», который прошел по территории штата Флорида, местные владельцы электрокаров столкнулись с неожиданной проблемой. Их автомобили начали самопроизвольно загораться прямо во время движения. Так, только за последние дни на дорогах сгорели около десяти автомобилей на батарейках. И эксперты пока не знают как решить проблему с возгоранием «зеленых» машин.

Фото: © Florida State Fire Marshall / Daily Mail © Florida State Fire Marshall / Daily Mail

Эксперты уже поняли, в чем именно заключается проблема — после проливных дождей в аккумуляторные отсеки автомобилей попало большое количество влаги, из-за чего на элементах питания появилась коррозия. Чем больше они окисляются, тем больше шанс возгорания, которому в некоторых случаях предшествует взрыв.

Проблема заключается еще и в том, что Флорида является вторым по объему рынку электрокаров на территории всей Америки. В этом штате зарегистрировано порядка 95 тысяч «зеленых» автомобилей и пока неизвестно, сколько из них пострадали от урагана.