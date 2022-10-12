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2 часа назад

Новости автомира: система «Паутина» для розыска угнанных машин заработала по всей России

Никита Бородкин

Система для розыска угнанных машин и профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД) «Паутина» начала работать во всех регионах России, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы ГУОБДД МВД России Ленар Габдурахманов в кулуарах Х международной спецвыставки «Дорога 2022» в Казани.

В ГИБДД заявили о запуске системы "Паутина"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Система "Паутина" работает во всех субъектах Российской Федерации. 30 сентября введен в эксплуатацию заключительный субъект», — сказал Габдурахманов.

Напомним, что до внедрения системы полиция могла получать снимки автомобилей лишь в момент ДТП, однако сейчас им доступны фотографии всех проездов машин. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов смогут получить доступ к кадрам, которые по различным причинам отсеивались и не становились основанием для выдачи штрафов.

ГИБДД категорически против снижения скоростного режима в России

В июне сообщалось, что систему для розыска угнанных автомобилей внедрили в 60 регионах России. Все комплексы перевели на новый сервер, а оборудование устанавливали совместно с региональными властями.

Автоновости,Ленар Габдурахманов,ГИБДД,
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