В ГИБДД заявили о запуске системы "Паутина"

Система для розыска угнанных машин и профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД) «Паутина» начала работать во всех регионах России, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы ГУОБДД МВД России Ленар Габдурахманов в кулуарах Х международной спецвыставки «Дорога 2022» в Казани.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Система "Паутина" работает во всех субъектах Российской Федерации. 30 сентября введен в эксплуатацию заключительный субъект», — сказал Габдурахманов.

Напомним, что до внедрения системы полиция могла получать снимки автомобилей лишь в момент ДТП, однако сейчас им доступны фотографии всех проездов машин. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов смогут получить доступ к кадрам, которые по различным причинам отсеивались и не становились основанием для выдачи штрафов.