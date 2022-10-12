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1 час назад

Новости автомира: разработчик электрокаров «Кама» решил выкупить российский завод Ford

Никита Бородкин

Разработчик электрокаров «Кама» собирается привлечь инвестиции на сумму в 150 млн долларов. Как сообщает RTVI со ссылкой на внутреннюю презентацию проекта, одним из потенциальных партнеров считается «Росатом» — ради его участия будущим автомобилям могут дать название «Атом».

Разработчик электрокаров «Кама» решил выкупить российский завод Ford
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Часть привлеченных средств хотят вложить в приобретение простаивающего завода Ford в Набережных Челнах — «Кама» оценивает его в 20 млн долларов. При этом у стартапа уже есть договоренности с «Росатомом» на 20 млн долларов, однако их должны потратить на силовую часть электромобилей. Сам «Росатом» планирует в будущем поставлять на производственные линии элементы силовых установок.

Завод Ford должен стать главным сборочным предприятием стартапа. Здесь планируется сваривать и красить кузова, а также собирать сами автомобили. При этом штампованные детали будут выпускать на другом заводе — в Елабуге.

Модельная линейка бренда «Атом» будет состоять из четырех автомобилей на одной платформе — двух пассажирских электрокаров, машины для такси и коммерческой модели для служб доставки. При этом все авто смогут развивать скорость до 170 км/ч, а запас хода на одной зарядке обещают до 500 км.

Первые прототипы «Кама» хочет собрать в первом квартале 2023 года, а массовое производство должны запустить к концу 2024 года.

Автоновости,Ford,Росатом,
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