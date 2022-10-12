АвтоВАЗ продлевает шестидневку до конца декабря

Шестидневная рабочая неделя на АвтоВАЗа продлевается до конца декабря 2022 года. Об этом информирует Avtograd news, который опубликовал фото приказа за подписью президента компании Максима Соколова.
В России по итогам сентября 2022 года АвтоВАЗ реализован 20 641 автомобиль Lada, что на 14,1% выше, чем в августе 2022 года, и на 20,1% выше, чем результат сентября 2021 года.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ может сократить план производства на 2023 год с 500 тысяч автомобилей до 400 с небольшим тысяч. Возможное снижение оценивается менее чем на 15%. Такое решение зреет на заводе из-за неготовности поставщиков обеспечивать ранее заявленную программу выпуска.