АвтоВАЗ продлевает шестидневку до конца декабря

Шестидневная рабочая неделя на АвтоВАЗа продлевается до конца декабря 2022 года. Об этом информирует Avtograd news, который опубликовал фото приказа за подписью президента компании Максима Соколова.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В России по итогам сентября 2022 года АвтоВАЗ реализован 20 641 автомобиль Lada, что на 14,1% выше, чем в августе 2022 года, и на 20,1% выше, чем результат сентября 2021 года.