"Автодор" объявил цену проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани

Проезд по трассе М-12 «Москва — Казань» для легковых автомобилей без скидки обойдется в 3 тыс. рублей, сообщил зампред правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК «Автодор» Константин Макиев, передает ТАСС.

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости» Алексей Майшев/РИА «Новости»

«Без скидки по транспондеру стоимость проезда будет составлять на уровне около 3 тыс. рублей. Но мы понимаем, что в рамках программы лояльности, которая у нас есть, для тех пользователей, которые ездят регулярно по автодорогам, будет доступна скидка 15%», — сказал Макиев.

При этом, по его словам, тарифы на участках дороги будут разными. Так, средняя стоимость проезда составит 3-4 рубля за километр, а востребованных участках в Подмосковье (к примеру, на объезде Балашихи) она может достигать до 8 рублей за километр. Это сделано для того, чтобы избежать существенного увеличения тарифов на транзитных участках.

С вводом М-12 в эксплуатацию дорога от Москвы до Казани займет всего 6,5 часов, сообщал ранее «Автодор». Строительство М12 планируется закончить к середине 2024 года, а движение по трассе «Москва — Нижний Новгород — Казань» дорожники собираются запустить к концу 2023-го.