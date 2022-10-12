"Автодор" объявил цену проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани

Проезд по трассе М-12 «Москва — Казань» для легковых автомобилей без скидки обойдется в 3 тыс. рублей, сообщил зампред правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК «Автодор» Константин Макиев, передает ТАСС.
«Без скидки по транспондеру стоимость проезда будет составлять на уровне около 3 тыс. рублей. Но мы понимаем, что в рамках программы лояльности, которая у нас есть, для тех пользователей, которые ездят регулярно по автодорогам, будет доступна скидка 15%», — сказал Макиев.
При этом, по его словам, тарифы на участках дороги будут разными. Так, средняя стоимость проезда составит 3-4 рубля за километр, а востребованных участках в Подмосковье (к примеру, на объезде Балашихи) она может достигать до 8 рублей за километр. Это сделано для того, чтобы избежать существенного увеличения тарифов на транзитных участках.
С вводом М-12 в эксплуатацию дорога от Москвы до Казани займет всего 6,5 часов, сообщал ранее «Автодор». Строительство М12 планируется закончить к середине 2024 года, а движение по трассе «Москва — Нижний Новгород — Казань» дорожники собираются запустить к концу 2023-го.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда по первому участку нулевого этапа трассы М-12 от ЦКАД до обхода Орехово-Зуево составит 89 рублей. Открытие движения по первому пусковому комплексу нулевого этапа М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» состоялось 8 сентября.