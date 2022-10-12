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13 минут назад

Новости автомира: Коммерческие автомобили Lada Granta получили пневматическую подвеску

Южный автомобиль

Грузовики на базе Lada Granta получили в свое оснащение пневмоподвеску. Об этом сообщил портал Quto со ссылкой на тольяттинскую компанию PVR. В отличие от грузовиков ВИС, компания PVR предложила Lada Granta с удлиненной колесной базой, другой схемой подвески и широким набором опций.

Lada Granta получили пневматическую подвеску
Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

У коммерческого грузовика на базе Lada Granta задняя подвеска на продольных рычагах и с пневматическими подушками вместо рессор. По желанию клиента компания PVR может заказать пневмосистему, которая будет регулировать уровень кузова в ручном или автоматическом режиме, что облегчит погрузка и выгрузку. Также в кузов можно будет установить манипулятор для погрузки и разгрузки европалет без участия вилочного погрузчика. Максимальная грузоподъемность такой Lada Granta составляет 250 кг.

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