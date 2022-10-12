Европейцы все чаще отказываются от предзаказов на новые машины

Немецкий журнал Automobilwoche узнал, что в последнее время в Европе участились случаи, когда потенциальные покупатели отказываются от уже ранее забронированных автомобилей. Продавцы, с которыми удалось поговорить изданию, отметили, что количество таких ситуаций резко выросло в последнее время. Эксперты полагают, что это связано с нестабильной экономической ситуацией и неопределенными перспективами. Поскольку покупатели пока не могут спрогнозировать, когда ситуация стабилизируется, они предпочитают повременить с крупными тратами.

Управляющий директор европейской группы, занимающейся реализацией автомобилей, отметил, что сейчас для людей гораздо важнее откладывать деньги, чтобы быть уверенными в том, что их точно хватит на еду и оплату жилища. А от крупных покупок потребители напротив сейчас стараются отказываться.

Для европейских дилеров такая тенденция, конечно же, выглядит довольно пугающей. Есть вероятность, что в обозримом будущем парковки будут переполнены «машинами-отказниками» и продавцам придется существенно снижать стоимость, чтобы распродать их.