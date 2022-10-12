В Елабуге запустят производство фургонов JAC Sunray

Российская компания «Соллерс» объявила, что на заводе в Елабуге будет запущено производство коммерческих автомобилей под собственным брендом. Этими автомобилями станут фургоны JAC Sunray, которые визуально напоминают Mercedes-Benz Sprinter . Об этом сообщил журнал «За рулем».

Ранее на заводе собирали фургоны Ford Transit. Если проект будет запущен, то у него большие перспективы. Ушедший из России Ford Transit занимал по продажам второе место после «Газели». Китайские JAC Sunray могут использовать для работы в скорой помощи и в качестве маршрутного такси.