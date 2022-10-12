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10 минут назад

Новости автомира: в России на заводе в Елабуге запустят производство фургонов JAC Sunray

Южный автомобиль

Российская компания «Соллерс» объявила, что на заводе в Елабуге будет запущено производство коммерческих автомобилей под собственным брендом. Этими автомобилями станут фургоны JAC Sunray, которые визуально напоминают Mercedes-Benz Sprinter. Об этом сообщил журнал «За рулем».

В Елабуге запустят производство фургонов JAC Sunray
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Ранее на заводе собирали фургоны Ford Transit. Если проект будет запущен, то у него большие перспективы. Ушедший из России Ford Transit занимал по продажам второе место после «Газели». Китайские JAC Sunray могут использовать для работы в скорой помощи и в качестве маршрутного такси.

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