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1 час назад

Европе спрогнозировали падение производства автомобилей почти на 40%

Елена Прошина

Энергетический кризис в Европе может сократить производство автомобилей почти на 40% или более чем на один миллион автомобилей в квартал до 2023 года. Такой прогноз дали специалисты исследовательской компании S&P Global Mobility, передает Reuters.

Европе спрогнозировали падение производства автомобилей почти на 40%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соответствующий сценарий они описали в докладе «Зима близко». В документе отмечается, что автомобильная промышленность в Европе, уже пострадавшая от пандемии COVID-19 и конфликта на Украине, «может столкнуться с серьезным давлением» из-за резкого роста цен на энергоносители и рисков отключения электроэнергии.

В S&P отметили, что затраты на производство машин уже выросли до 687-773 евро. До энергетического кризиса они составляли 50 евро. Рост затрат на производство автомобилей, «потенциальные ограничения на коммунальные услуги» и закупка запчастей в разных странах «так или иначе повлияют на всех европейских автопроизводителей», уверены специалисты компании.

Также в S&P указали на то, что доклад был подготовлен до диверсии на «Северных потоках», но эти события «неизбежно сдвинут чашу весов в сторону нижнего предела» от уже сделанного прогноза.

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