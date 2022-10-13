Европе спрогнозировали падение производства автомобилей почти на 40%

Энергетический кризис в Европе может сократить производство автомобилей почти на 40% или более чем на один миллион автомобилей в квартал до 2023 года. Такой прогноз дали специалисты исследовательской компании S&P Global Mobility, передает Reuters.

Соответствующий сценарий они описали в докладе «Зима близко». В документе отмечается, что автомобильная промышленность в Европе, уже пострадавшая от пандемии COVID-19 и конфликта на Украине, «может столкнуться с серьезным давлением» из-за резкого роста цен на энергоносители и рисков отключения электроэнергии.

В S&P отметили, что затраты на производство машин уже выросли до 687-773 евро. До энергетического кризиса они составляли 50 евро. Рост затрат на производство автомобилей, «потенциальные ограничения на коммунальные услуги» и закупка запчастей в разных странах «так или иначе повлияют на всех европейских автопроизводителей», уверены специалисты компании.