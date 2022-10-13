Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
16 минут назад

Renault и Geely готовят совместный среднеразмерный кроссовер: первый тизер

Колеса.ру

Производство нового автомобиля наладят на заводе в Южной Корее. Ожидается, что он выйдет на рынок в 2024 году.

Renault и Geely совместно готовят среднеразмерный кроссовер
Фото: Колеса.руКолеса.ру

Ранее в Renault рассказали о том, что планируют разделить свою деятельность на два отдельных направления – одно займётся разработкой и выпуском электромобилей, а второму достанется работа с автомобилями, оснащёнными двигателями внутреннего сгорания. Предполагается, что в этом производителю помогут партнёрские отношения с другими компаниями. Вероятно, подробности о разделении бизнеса станут известны в следующем месяце, 8 ноября.

Видео дня

Ранее уже сообщалось о партнёрстве французской группы Renault и китайского холдинга Geely; в частности, Джили купила 34% корейской дочерней компании Рено. В рамках соглашения Renault будет разрабатывать гибридные автомобили Geely, производство которых наладят на мощностях завода в Пусане (Южная Корея). Сейчас это предприятие называется Renault Korea Motors (ранее – Renault Samsung), здесь впоследствии начнётся выпуск первого кроссовера совместной разработки.

Анонсирован серийный автомобиль, который будет создан в рамках партнёрства Renault Group и Zhejiang Geely Holding Group. Пока что опубликован только один тёмный тизер, раскрывающий силуэт будущей новинки в профиль. Ожидается, что это окажется среднеразмерный кроссовер с купеобразным кузовом, традиционными пропорциями, высокой «талией», сравнительно массивной передней частью и лаконичным спойлером на верхней части пятой двери.

Техника у этого кроссовера разработки Renault и Geely будет гибридной, никаких подробностей о ней пока нет. В основу пока что безымянного SUV ляжет платформа CMA (Compact Modular Architecture), на которой также базируются паркетник Volvo XC40, модели Lynk & Co, а также кроссовер Geely Tugella.

Geely Tugella

Известно, что производство серийной версии среднеразмерного гибридного SUV наладят в 2024 году. Модель предназначена для южнокорейского автомобильного рынка, кроме того, её отправят и на экспорт (конкретные страны пока не названы). В Renault Korea Motors отметили, что в ближайшие шесть лет намерены инвестировать в свой корейский бизнес свыше 900 млн евро.

Напомним, ранее предполагалось, что сотрудничество с Geely в том числе поможет Renault вернуться на «поднебесный» рынок. Дело в том, что ещё в 2020-ом французская компания официально объявила о закрытии в Китае совместного предприятия с Dongfeng: в итоге на этом рынке прекратились продажи традиционных «легковушек» Рено. Однако полностью производитель КНР не покинул, ведь у них осталось несколько СП, выпускающих коммерческий транспорт и «электрички» (с Dongfeng и Nissan).

Стоит отметить, что дальнейшее сотрудничество с Geely компании Renault пришлось обсудить в том числе с партнёром по альянсу – японской компанией Nissan. Вероятно, в ходе встрече затрагивались и другие вопросы: по окончанию переговоров стало известно о том, что Ниссан покидает российский рынок, а завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге и иные местные активы отправляются в собственность НАМИ.

Автоновости,Volvo XC40,Geely,Renault,Nissan,Volvo,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители