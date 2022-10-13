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3 часа назад

Новости автомира: автокомпания Polestar представила первый  кроссовер в своей линейке

Газета.Ruиещё 3

Марка Polestar представила свой первый полностью электрический кроссовер Polestar 3. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Polestar представила свой первый кроссовер
Фото: PolestarPolestar

Длина модели составляет 4900 мм, ширина — 2120 мм, а высота — 1627 мм. Колесная база достигает 2985 мм. Клиренс равен 211 мм. Автомобиль комплектуется 21-дюймовыми дисками. В салоне на передней панели установлен большой 14,5-дюймовый дисплей для управления мультимедийной системой. Сиденья обтянуты материалом из шерсти или искусственной кожи на выбор.

В базовой комплектации суммарная мощность силовой установки составляет 489 л.с. а в топовой — 517 л.с. Емкость аккумулятора независимо от выбранной комплектации составляет 111 кВт/ч, что обеспечивает запас хода до 610 км.

В комплектацию Polestar 3 входит панорамная крыша, сиденья с электроприводом, система автопилота, функция определения усталости водителя.

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