К 2025 году ПО автомобилей Hyundai будут обновлять «по воздуху»

Технологии развиваются быстрыми темпами, и это может быть проблемой для автомобилей, поскольку у них часто более длительный жизненный цикл, чем у смартфонов. В результате автомобиль, который вы покупаете в 2022 году, может легко почувствовать себя устаревшим всего через три года или около того. Hyundai Motor Group (в которую входят Kia и Genesis) стремится устранить это к 2025 году, когда она начнет выпуск так называемых программно-определяемых транспортных средств (SDV).
Как и ваш смартфон, будущие модели SDV от Hyundai Motor Group будут оставаться в актуальном состоянии. Это позволит обновлять функции автомобиля, включая безопасность, удобство, возможность подключения, защиту и ходовые качества, с помощью беспроводных (OTA) обновлений программного обеспечения. Основываясь на платформе нового поколения компании для электромобилей, интегрированном контроллере и разработанной внутри компании операционной системе Connected Car (ccOS), все автомобили будут оборудованы для получения обновлений программного обеспечения OTA к 2025 году.
Для выполнения этого плана все новые автомобили Hyundai Motor Group, выпущенные в 2023 году, будут оборудованы для получения обновлений программного обеспечения OTA, что позволит клиентам поддерживать свои автомобили в актуальном состоянии. Это преобразование коснется не только электрических моделей, но и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. К 2025 году все сегменты транспортных средств группы, продаваемые по всему миру, будут программно определяемыми.