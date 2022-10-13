К 2025 году ПО автомобилей Hyundai будут обновлять «по воздуху»

Технологии развиваются быстрыми темпами, и это может быть проблемой для автомобилей, поскольку у них часто более длительный жизненный цикл, чем у смартфонов. В результате автомобиль, который вы покупаете в 2022 году, может легко почувствовать себя устаревшим всего через три года или около того. Hyundai Motor Group (в которую входят Kia и Genesis) стремится устранить это к 2025 году, когда она начнет выпуск так называемых программно-определяемых транспортных средств (SDV).

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Как и ваш смартфон, будущие модели SDV от Hyundai Motor Group будут оставаться в актуальном состоянии. Это позволит обновлять функции автомобиля, включая безопасность, удобство, возможность подключения, защиту и ходовые качества, с помощью беспроводных (OTA) обновлений программного обеспечения. Основываясь на платформе нового поколения компании для электромобилей, интегрированном контроллере и разработанной внутри компании операционной системе Connected Car (ccOS), все автомобили будут оборудованы для получения обновлений программного обеспечения OTA к 2025 году.