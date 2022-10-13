Глава ГИБДД предложил повысить лимит скорости и сократить число камер

Глава ГИБДД Михаил Черников выступил против снижения скоростного режима на российских дорогах. Во время международной специализированной выставки «Дорога 2022», которая проходит в Казани, он заявил, что на отечественных дорогах нужно, напротив, повышать скоростной лимит. По мнению главы ГИБДД, чтобы снизить аварийность, нужно увеличить пропускную способность на дорогах, а добиться этого поможет повышение скоростного лимита на тех участках, где это допустимо.
«Чем хуже дорога, тем ниже смертность. Где ямы появились, народ притормаживает, аккуратно едет, но это не должно так быть. Люди должны комфортно и быстро передвигаться, страна огромнейшая -- полтора миллиона километров дорог. Нам нельзя допускать снижение скоростного режима, мы против снижения скоростного режима, против категорически», — заявил Черников.
Кроме того, Черников счел неправильным тотальное расширение систем фотовидеофиксации на российских дорогах. Подобные комплексы, по его мнению, нужно устанавливать только на аварийных участках дороги, а не повсеместно, как это происходит сейчас. Черников отметил, что нужно менять сознание людей, чтобы они сами не хотели нарушать, а не мотивировать аккуратное вождение наказаниями.
О том, что на российских дорогах хотят увеличить скоростной лимит, впервые стало известно в конце июня текущего года. Тогда также за эту инициативу высказался глава ГИБДД. По его мнению, качество отечественных дорог позволяет повысить скоростной лимит до 150 километров в час.