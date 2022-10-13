Глава ГИБДД предложил повысить лимит скорости и сократить число камер

Глава ГИБДД Михаил Черников выступил против снижения скоростного режима на российских дорогах. Во время международной специализированной выставки «Дорога 2022», которая проходит в Казани, он заявил, что на отечественных дорогах нужно, напротив, повышать скоростной лимит. По мнению главы ГИБДД, чтобы снизить аварийность, нужно увеличить пропускную способность на дорогах, а добиться этого поможет повышение скоростного лимита на тех участках, где это допустимо.

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«Чем хуже дорога, тем ниже смертность. Где ямы появились, народ притормаживает, аккуратно едет, но это не должно так быть. Люди должны комфортно и быстро передвигаться, страна огромнейшая -- полтора миллиона километров дорог. Нам нельзя допускать снижение скоростного режима, мы против снижения скоростного режима, против категорически», — заявил Черников.

Кроме того, Черников счел неправильным тотальное расширение систем фотовидеофиксации на российских дорогах. Подобные комплексы, по его мнению, нужно устанавливать только на аварийных участках дороги, а не повсеместно, как это происходит сейчас. Черников отметил, что нужно менять сознание людей, чтобы они сами не хотели нарушать, а не мотивировать аккуратное вождение наказаниями.