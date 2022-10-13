На предприятие Ford в Набережных Челнах нашелся покупатель

На предприятие Ford в Набережных Челнах, возможно, нашелся покупатель. Им может стать основанный главой КамАЗа Сергеем Когогиным стартап «Кама», планирующий выпускать электрокары. «Кама» планирует привлечь инвестиции в размере 150 миллионов долларов, сообщает RTVi со ссылкой на презентацию проекта и источники, близкие к стартапу. Таким образом, челнинский завод может вернуться в лоно КамАЗа, на территории которого расположен.

Фото: motor.ru motor.ru

Инвестиции помогут «Каме» создать «функциональные прототипы» электрокаров и запустить их серийное производство, следует из презентации. Вложившим 150 миллионов долларов (9,6 миллиарда рублей) инвесторам достанется 37,5 процента компании. Остальные останутся у КамАЗа, его основателей и других инвесторов.

Уже известен один из потенциальных покупателей активов «Камы» — госкорпорация «Росатом», ради которой электрокар переименуют в «Атом». По данным инсайдеров, она намерена вложить в проект 20 миллионов долларов (1,3 миллиона рублей), которые будут потрачены на покупку завода «Соллерс», где некогда выпускались легковушки Ford. Также «Росатом» станет поставщиком аккумуляторов для будущих машин.

Площадь челнинского завода составляет 102 тысяч квадратных метров, 92 тысячи из которых — производственная площадка, а остальные отданы под офисы. Весной нынешнего года простаивающий завод нашли в объявлении на «Авито», где его оценили в 2,5 миллиарда рублей.