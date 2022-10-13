Власти нашли способ отслеживать скорость самокатов

Контроль скорости элекросамокатов при помощи камер фотовидеофиксации требует серьезных изменений законодательства, хотя технически это возможно. Об этом рассказали ТАСС источники в силовых структурах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По их словам, необходимо в первую очередь внести изменения в административный кодекс.

«Если [делать это] через камеры идентификации лиц, то возникает целый пласт проблем. Технически это возможно, но практически законодательство не позволяет», - пояснил источник издания.

Он также подчеркнул, что сейчас будет нарабатываться практика по контролю за скоростью электросамокатов, при этом отслеживаться она будет в пределах улично-дорожной сети.