Власти нашли способ отслеживать скорость самокатов

Контроль скорости элекросамокатов при помощи камер фотовидеофиксации требует серьезных изменений законодательства, хотя технически это возможно. Об этом рассказали ТАСС источники в силовых структурах.
По их словам, необходимо в первую очередь внести изменения в административный кодекс.
«Если [делать это] через камеры идентификации лиц, то возникает целый пласт проблем. Технически это возможно, но практически законодательство не позволяет», - пояснил источник издания.
Он также подчеркнул, что сейчас будет нарабатываться практика по контролю за скоростью электросамокатов, при этом отслеживаться она будет в пределах улично-дорожной сети.
Ранее правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым электросамокаты, гироскутеры, моноколеса получили статус средств индивидуальной мобильности, их скорость ограничена до 25 км/ч. Масса электротранспорта, на котором разрешается ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна быть больше 35 кг.