Первый кузов новой Lada Vesta сварен в Тольятти

Первый пробный кузов новой Lada Vesta изготовлен сегодня, 13 октября, в сварочном производстве линии В0. Это событие состоялось примерно на три недели ранее ожидаемого, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ .

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Около 8.30 работу сварщиков принимали лично президент АвтоВАЗа Максим Соколов и исполнительный вице-президент по производству Михаил Рябов. Далее первый кузов Vesta NG отправился на проверку геометрии. Также его ждут и другие контрольно-измерительные и испытательные лаборатории.

В настоящее время продолжается реконструкция бывшей мультибрендовой линии В0, где в марте 2023 года должна начаться сборка Vesta уже в новом поколении - NG.

Инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 млрд рублей.

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, проект по выпуску модели на этой площадке выйдет на рентабельность в конце следующего года.