Первый кузов новой Lada Vesta сварен в Тольятти

Первый пробный кузов новой Lada Vesta изготовлен сегодня, 13 октября, в сварочном производстве линии В0. Это событие состоялось примерно на три недели ранее ожидаемого, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ .
Около 8.30 работу сварщиков принимали лично президент АвтоВАЗа Максим Соколов и исполнительный вице-президент по производству Михаил Рябов. Далее первый кузов Vesta NG отправился на проверку геометрии. Также его ждут и другие контрольно-измерительные и испытательные лаборатории.
В настоящее время продолжается реконструкция бывшей мультибрендовой линии В0, где в марте 2023 года должна начаться сборка Vesta уже в новом поколении - NG.
Инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 млрд рублей.
По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, проект по выпуску модели на этой площадке выйдет на рентабельность в конце следующего года.
В конце июля - начале августа АвтоВАЗ отгрузил дилерам ограниченную партию Lada Vesta нового поколения, собранную из остатков комплектующих. Каждому досталось по одной-две машины. Официальный старт продаж компания не объявляла, но цена на машины доходит и до 3 млн рублей.