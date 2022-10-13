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3 часа назад

Новости автомира: первый кузов новой Lada Vesta сварен в Тольятти

Российская Газета

Первый пробный кузов новой Lada Vesta изготовлен сегодня, 13 октября, в сварочном производстве линии В0. Это событие состоялось примерно на три недели ранее ожидаемого, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ .

Первый кузов новой Lada Vesta сварен в Тольятти
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Около 8.30 работу сварщиков принимали лично президент АвтоВАЗа Максим Соколов и исполнительный вице-президент по производству Михаил Рябов. Далее первый кузов Vesta NG отправился на проверку геометрии. Также его ждут и другие контрольно-измерительные и испытательные лаборатории.

В настоящее время продолжается реконструкция бывшей мультибрендовой линии В0, где в марте 2023 года должна начаться сборка Vesta уже в новом поколении - NG.

Инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 млрд рублей.

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, проект по выпуску модели на этой площадке выйдет на рентабельность в конце следующего года.

В конце июля - начале августа АвтоВАЗ отгрузил дилерам ограниченную партию Lada Vesta нового поколения, собранную из остатков комплектующих. Каждому досталось по одной-две машины. Официальный старт продаж компания не объявляла, но цена на машины доходит и до 3 млн рублей.

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