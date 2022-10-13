В России разработали ещё один аналог ГАЗели

Московская компания «Конкордия» показала свою новую разработку — небольшой электрический грузовик грузоподъёмностью 1,5 тонны (то есть, как у ГАЗели).

Фото: Carakoom Carakoom

Внешний вид: Грузовичок выделяется бескапотной двухместной кабиной с круглыми фарами, установленными заподлицо с лобовым стеклом, которая выглядит симпатично, но не очень-то функциональна.

Обратите внимание, например, на дверные проёмы: у них узкая передняя часть и очень высокий порог над колёсной аркой. Совершенно очевидно, что садиться внутрь будет катастрофически неудобно.

Кстати, кабина не из Китая, а полностью разработана и изготовлена в России. Она имеет каркас, сваренный из стальных труб, на который сверху крепятся кузовные панели, отформованные из композитных материалов.

Carakoom

Силовой агрегат: В движение грузовичок приводится электромотором мощностью всего 15 кВт (20 л.с.), который питается от литий-ионной батареи емкостью 400 А*ч. Пробег на одном полном заряде — 250 км. В дальнейшем планируется внедрить в два раза более мощный двигатель.

Carakoom