Ателье Novitec доработало Ferrari SF90 Spider

Немецкое ателье Novitec, которое специализируется на доработке в том числе роскошных и ультрасовременных автомобилей, представило программу доработки для суперкара Ferrari SF90 Spider. Модель, являющаяся самым мощным серийным Ferrari с открытым верхом, выдающийся автомобиль по своим характеристикам уже с завода, но если кому-то из владельцев недостаточно и этого, то специалисты по тюнингу готовы взяться за доработку. Комплексный тюнинг позволит сделать автомобиль более агрессивным внешне и более мощным с точки зрения технических параметров.

Фото: Novitec Novitec

Самое главное в автомобиле — прибавка в мощности. Для SF90 Spider предложен новый блок управления двигателем Novitec N-Tronic и спортивная выхлопная система, которые в совокупности обеспечивают прибавку в 110 лошадиных сил и 118 Нм крутящего момента.

В итоге тюнингованный Ferrari имеет в своем арсенале 1109 сил по сравнению с 1000-сильным стандартным автомобилем. Доработанный суперкар с места до 100 километров в час разгоняется за 2,4 секунды и развивает 340 километров в час максимальной скорости.

Визуально модель от Novitec отличается новыми передними крыльями со встроенными вентиляционными отверстиями для лучшей аэродинамики, переработанным капотом, корпусами зеркал, порогами и боковыми воздухозаборниками, массивным спойлером типа «утиный хвост» и развитым диффузором.