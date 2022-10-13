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2 часа назад

Новости автомира: на базе Lada Granta разработали фургоны и минивэны

Мария Иванова

Нижегородский завод спецавтомобилей «Промтех» представил проекты фургона и минивэна на базе Lada Granta. Об этом сообщает Auto.ru.

На базе Lada Granta разработали фургоны и минивэны
Фото:  АО ''АВТОВАЗ'' АО ''АВТОВАЗ''

В новое семейство автомобилей Kub, созданных на базе Granta, вошла альтернатива Lada Largus - минивэн от «Промтеха» получил третий ряд сидений и способность перевозить до семи человек (не включая водителя).

Грузопассажирские проекты на базе Granta имеют по пять посадочных мест и грузовой отсек на три кубометра. В одном из вариантов сделана перегородка между салоном и грузовым отсеком.

Фургон на базе Lada Granta получил грузовое пространство в 4,8 кубометра, сохранив лишь водительское и пассажирское сидения. Такой фургон можно сделать «холодильником», но в таком случае полезный объем сократится до 4,2 кубометра.

В «Промтехе» рассматривают возможность создания специальных версий таких фургонов - к примеру, для «Скорой помощи».

В июне в «АвтоВАЗе» сообщили о возобновлении выпуска «упрощенной» Lada Granta. В компании назвали ее самым доступным легковым автомобилем на российском рынке - его стоимость начиналась от 678,3 тысячи рублей за седан.

В упрощенной комплектации Lada Granta сохранились электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Мощность ее двигателя - 90 лошадиных сил, коробка передач - механическая.

По данным «Автостата» на конец сентября - начало октября, Lada Granta остается самой популярной моделью на российском авторынке.

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