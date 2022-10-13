Не соответствовал доходам: у чиновника изъяли Volkswagen Touareg

В Калуге по иску областной прокуратуры у местного чиновника конфисковали автомобиль Volkswagen Touareg из-за того, что стоимость автомобиля не соответствовала его доходам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Прокуратура Калужской области Прокуратура Калужской области

По ее данным, начальник отдела государственного строительного надзора Андрей Шелкунов приобрел внедорожник ценой более 3 млн рублей и оформил машину на своего близкого родственника, чтобы скрыть крупные расходы, не соответствующие его доходам. В результате прокурор области обратился в суд с иском об изъятии автомобиля и обращении его в доход государства.