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1 час назад

В Калуге у чиновника конфисковали VW Touareg, который не соответствовал его доходам

Газета.Ru

В Калуге по иску областной прокуратуры у местного чиновника конфисковали автомобиль Volkswagen Touareg из-за того, что стоимость автомобиля не соответствовала его доходам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Не соответствовал доходам: у чиновника изъяли Volkswagen Touareg
Фото: Прокуратура Калужской областиПрокуратура Калужской области

По ее данным, начальник отдела государственного строительного надзора Андрей Шелкунов приобрел внедорожник ценой более 3 млн рублей и оформил машину на своего близкого родственника, чтобы скрыть крупные расходы, не соответствующие его доходам. В результате прокурор области обратился в суд с иском об изъятии автомобиля и обращении его в доход государства.

Иск со стороны прокуратуры был подан в суд в декабре 2021 года. Об этом сообщало издание «Калужские новости». По результатам судебного процесса в апелляционной инстанции доводы ответчика были отклонены и судебное решение вступило в законную силу. Автомобиль изъят у владельца.

Автоновости,Volkswagen Touareg,Volkswagen,Генпрокуратура РФ,
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