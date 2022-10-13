Почти каждый второй проданный Mercedes-Benz отправляют в Китай

Mercedes-Benz отчитался об объемах и географии продаж в третьем квартале 2022 года. С июля по сентябрь производитель поставил 520 100 автомобилей по всему миру. Почти половина из них были проданы клиентам из Китая, который традиционно лидирует по количеству отправленных туда Mercedes-Maybach. Вместе с тем глобальные продажи выросли на 20 процентов, а число выпущенных с начала года автомобилей перевалило за полтора миллиона.

Фото: © Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

Китай — крупнейший рынок для Mercedes-Benz. За третий квартал там было продано 206 800 автомобилей немецкого производителя. В Европе, для сравнения, реализовали 152 700 машин, а в Северной Америке — 83 200 (72 400 из них в США).

Только в КНР спрос на Mercedes-Benz подскочил в третьем квартале на 37 процентов по сравнению с 150 600 экземплярами, проданными за аналогичный период 2021 года. Однако в целом год пока слегка уступает предыдущему: тогда за девять месяцев китайцы купили 592 200 машин, а в 2022-м — 562 600 (-5 процентов). Все показатели Mercedes-Benz округлил до сотен.

Всего с начала года Mercedes-Benz поставил 1 528 200 автомобилей, что на шесть процентов меньше, чем годом ранее. Сокращение поставок в первой половине года в компании объясняют продолжающимся дефицитом полупроводников, при этом отмечая, что спрос остается устойчивым благодаря разросшейся линейке электромобилей.