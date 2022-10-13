Эксперты спрогнозировали цены на иранские автомашины в России

Эксперты журнала «За рулем» предположили, сколько могут стоить иранские автомобили, которые появятся в России в ближайшее время.

Фото: presstv.ir presstv.ir

Предполагается, что первой на российский рынок выйдет модель Ikco Tara. Седан оснащается 115-сильным бензиновым мотором 1,6 л, работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Предположительно, автомобиль будет стоить в России от 1,5 млн руб. В базовую комплектацию Ikco Tara войдут четыре подушки безопасности, камера заднего вида, медиасистема, люк в крыше.

Другая модель — седан Saipa Shahin. Она оснащена турбированным мотором объемом 1,5 л мощностью 112 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Ожидаемая цена – от 1,2 млн руб. В стандартную комплектацию входят две подушки безопасности, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультимедийная система, обогрев зеркал.