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51 минуту назад

Новости автомира: "За рулем" спрогнозировал цены на иранские автомашины для рынка России

Газета.Ruиещё 1

Эксперты журнала «За рулем» предположили, сколько могут стоить иранские автомобили, которые появятся в России в ближайшее время.

Эксперты спрогнозировали цены на иранские автомашины в России
Фото: presstv.irpresstv.ir

Предполагается, что первой на российский рынок выйдет модель Ikco Tara. Седан оснащается 115-сильным бензиновым мотором 1,6 л, работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Предположительно, автомобиль будет стоить в России от 1,5 млн руб. В базовую комплектацию Ikco Tara войдут четыре подушки безопасности, камера заднего вида, медиасистема, люк в крыше.

Другая модель — седан Saipa Shahin. Она оснащена турбированным мотором объемом 1,5 л мощностью 112 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Ожидаемая цена – от 1,2 млн руб. В стандартную комплектацию входят две подушки безопасности, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультимедийная система, обогрев зеркал.

Отмечается, что иранские машины появятся на российском рынке в 2022-2023 годах.

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