На уходившего от погони ДПС водителя составили 23 протокола

В Новокузнецке Кемеровской области на водителя внедорожника составили более двух десятков административных протоколов после того, как он не остановился по требованию инспекторов ДПС и попытался уехать. Об этом сообщает "МВД Медиа".
"В отношении водителя сотрудники полиции составили 23 протокола: за проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения на проезжей части, неиспользование ремня безопасности, управление транспортом без водительского удостоверения и полиса автострахования, а также за другие правонарушения", - подчеркивается в сообщении полиции.
Кроме того, водитель и пассажир внедорожника арестованы на 12 суток за невыполнение законных требований сотрудников полиции.