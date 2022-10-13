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1 час назад

Новости автомира: в Кузбассе составили 23 протокола на водителя, уходившего от погони ДПС

Газета.Ru

В Новокузнецке Кемеровской области на водителя внедорожника составили более двух десятков административных протоколов после того, как он не остановился по требованию инспекторов ДПС и попытался уехать. Об этом сообщает "МВД Медиа".

На уходившего от погони ДПС водителя составили 23 протокола
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В отношении водителя сотрудники полиции составили 23 протокола: за проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения на проезжей части, неиспользование ремня безопасности, управление транспортом без водительского удостоверения и полиса автострахования, а также за другие правонарушения", - подчеркивается в сообщении полиции.

Кроме того, водитель и пассажир внедорожника арестованы на 12 суток за невыполнение законных требований сотрудников полиции.

Автоновости,ГИБДД,
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